タレント手越祐也（38）が、23日放送の日本テレビ系特番「年末爆笑さんま御殿!!おひとり様クリスマス今年頑張った有名人祭」（午後7時）に出演。私服にスタイリストを付けていると明かした。手越は「今年最も後悔していること」というトークテーマで「週刊誌の話なんですけど」と切り出すと、「15歳でデビューして、20年以上割と追われやすい立場にいるし、実際に出たこともいっぱいあるし」と自虐交じりに振り返った。自身は女