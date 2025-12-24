小さなジェラート店が世界一に輝きました。三条市のジェラート職人が国際大会で日本初となる優勝を果たしました。ショーケースに並ぶジェラート。三条市のジェラテリアココは地元の果物を使ったジェラートなどを提供しています。そのジェラートが世界一の称号を獲得。12月、イタリアで開かれた歴史あるジェラートの国際大会「コッパ・ディ・オーロ」で優勝したのです。日本