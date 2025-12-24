黒竜江省牡丹江市管轄下の海林市にある中国雪郷景勝地に一面の銀世界が広がっている。観光客はそこで雪景色を鑑賞し、写真撮影を楽しみ、氷や雪をテーマにしたアクティビティーを楽しんで、冬ならではの体験を満喫することができる。氷雪経済が活況を呈しているのを背景に、同景勝地には中国各地から観光客が押し寄せるようになっており、氷や雪といった「クールな資源」が、雪の里の発展をけん引する「熱い」原動力になっている。