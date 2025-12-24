2024年下半期（7月〜12月）に配信したものから、いま読み直したい「ベスト記事」をお届けします。（初公開日：2024年10月31日）*****記憶力の衰えや認知症が心配、という人に朗報です。何歳になってもワクワクしたり趣味に没頭したりすることは、脳の機能低下を抑えます。自身も数多の趣味を持つ脳のスペシャリストに話を聞きました（構成＝山田真理）* * * * * * *今すぐ見直したい6つの習慣私は、「生涯を通じ、いかに脳の健康を