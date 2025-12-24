Image: g.eN/kibidango 手を動かさなくていい。「g.eN（ジェン）」は、忙しい人や介助を必要とする人が歯磨きをする際の負担を大きく減らすロボット歯ブラシ。早稲田大学ロボット研究室発の技術を応用して開発されています。kibidangoでクラウドファンディング中です。複数の小型ブラシがモーターで上下左右に動き、歯の頬側と舌側を同時にカバーする構造で磨きムラを抑える設計になってい