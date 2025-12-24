ソフトバンクの上沢直之投手（31）が24日、福岡市内の球団事務所で契約更改交渉に臨み、現状維持の年俸2億5000万円プラス出来高払いでサインした。（金額は推定）米国からソフトバンク加入1年目の今季は、23試合に登板。チーム3位タイの12勝（6敗）、防御率2・74をマーク。特に8月以降は9試合登板で6勝と夏場以降にフル回転し、先発の柱として日本一に貢献した。右腕は「いろいろと僕の中ではいろんなことがあって。すごく簡