NHKは24日、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』(12月31日19:20〜23:45 ※中断ニュースあり)のオープニング企画「放送100年紅白スペシャルメドレー」について発表した。『第76回NHK紅白歌合戦』ビジュアル(C)NHK「つなぐ、つながる、大みそか。」をテーマに届ける『第76回NHK紅白歌合戦』。放送100年の節目を迎える今年、これまで放送の歴史を華やかに彩ってきた名曲の数々を、豪華アーティストによるメドレーで届ける。紅白でし