グラビアで雑誌を席巻する蒔埜（まきの）ひな（21）が、アスリートとしての驚きの経歴を明かし、MC陣が驚く場面があった。【映像】8頭身美女の高1時代の写真他人の不幸や失敗する姿を見て、メシがうまく感じることを表す「メシウマ」。このネットスラングから着想を得て誕生した番組『メシウマ 〜COUNT DOWNドッキリ〜』#4が、12月23日に配信された。番組内の“メシウマ新入社員”として今回は、2024年7月にデビューし、グラ