Appleはブラジルの規制当局との独占禁止法に関する和解に基づき、2026年からブラジルユーザー向けにサイドローディングおよび外部決済リンクを許可する予定です。Cade forma maioria pela homologação de TCC em investigação sobre práticas da Apple no iOS - Conselho Administrativo de Defesa Econômicahttps://www.gov.br/cade/pt-br/assuntos/noticias/cade-forma-maioria-pela-homologacao-