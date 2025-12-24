ドジャースの大谷翔平投手（３１）は絶対に期待を裏切らない――。ＭＬＢ公式サイトは２３日（日本時間２４日）に「的中した（そして的外れも！）２０２５年の予想を振り返る」と題し、今季開幕前の３月下旬に同サイト関係者らの投票で予想した両リーグのＭＶＰ、サイ・ヤング賞、ワールドシリーズ王者などが、実際にどのような結果となったのかを検証した。その中で大谷のＭＶＰ受賞は「完璧的中」した。「ナ・リーグＭＶＰ投