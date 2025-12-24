今年も様々なニュースが目白押しだった金融・決済業界。キャッシュレス1つ取っても無数のニュースが世間を賑わせました。ここでは私の独断と偏見で、今年1年の気になったニュースを取り上げてみたいと思います。今年の毎月ごとのニュースをお届けします。なお、ニュースは記事執筆時点(2025年12月23日時点)です。1月今年1月早々の8日に発表されたのが、JR西日本のQRチケットサービス。2023年12月発表のサービスがようやくスタート