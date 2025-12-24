テレビ朝日系「大下容子ワイド！スクランブル」（月〜金曜・午前１０時２５分）は２４日、男子ゴルフで国内最多のプロ通算１１３勝（うちツアー９４勝）を挙げた尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がん（ステージ４）のため、死去したことを報じた。享年７８歳。プロ野球選手からプロゴルファーに転身し、デビュー２年目の１９７１年の初優勝から“ジャンボ時代”を築いた。７３年に初代賞金王に就き、９４年からの５年連続を含む