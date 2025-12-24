»ö¸Î¼ÖÎ¾ 23Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢¹áÀî¸©»°Ë­»ÔË­ÃæÄ®²¼¹âÌî¤Î¸©Æ»¸òº¹ÅÀ¤Ç´Ñ²»»û»Ô¤ÎÌµ¿¦¡¦°ÂÆ£·½»Ò¤µ¤ó¡Ê79¡Ë¤¬ÉáÄÌ¾èÍÑ¼Ö¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ °ÂÆ£¤µ¤ó¤Ï°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¡¢¤½¤Î¸å»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¸½¾ì¤Ï¿®¹æ¤Î¤¢¤ë¸«ÄÌ¤·¤ÎÎÉ¤¤¸òº¹ÅÀ¤Ç¡¢²ñ¼Ò°÷¤ÎÃËÀ­¤¬±¿Å¾¤¹¤ë¾èÍÑ¼Ö¤¬°ÂÆ£¤µ¤ó¤ò¤Ï¤Í¤Þ¤·¤¿¡£ ·Ù»¡¤¬»ö¸Î¤Î¸¶°ø¤Ê¤É¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£