タレントの神田うの（50）が24日、自身のインスタグラムを更新。休暇で訪れているハワイからの写真を届けた。神田は「ハワイに来ています」と書き出し、「クリスマス年末年始と2週間の滞在です」と報告。「どこにいてもうっかりしているといつも気付いたら予定ギッシリになってしまっているので（←自分で自分の首を締めてしまう悪い癖）この2週間は予定は詰め込み過ぎずのんびり過ごすよう心掛けるつもりですwww」とつづっ