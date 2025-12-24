俳優の柏木由紀子（78）が23日、自身のインスタグラムを更新。ZARAアイテムを使った“クリスマスのショッピングコーデ”を披露した。【写真】「フォーマルでとても素敵」柏木由紀子が着こなす、ZARAアイテムを使った “シニアコーデ”柏木は「家族へのクリスマスプレゼントを選ぶミッションをなんとかクリスマス前に終えられそうです」「そんな時間もまた、幸せな時間ですね」と、プレゼントに悩む時間を楽しむ様子を見せ、