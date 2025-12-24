男子ゴルフの国内ツアーで最多の９４勝を挙げ、「ジャンボ尾崎」の愛称で長年、日本の第一人者として活躍したプロゴルファーの尾崎将司（おざき・まさし、本名・尾崎正司）氏が２３日午後３時２１分、Ｓ状結腸がんのため亡くなった。７８歳だった。葬儀は近親者で執り行い、お別れの会が後日開かれる予定。徳島県出身。徳島・海南高（現海部高）のエースとして１９６４年春の選抜高校野球大会で優勝し、６５年にプロ野球西鉄ラ