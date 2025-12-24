Ä¹»þ´ÖÏ«Æ¯¤ò¶ì¤Ë¼«¤éÌ¿¤òÀä¤Ã¤¿¸µÅÅÄÌ¼Ò°÷¡¦¹â¶¶¤Þ¤Ä¤ê¤µ¤ó¡£¤Þ¤â¤Ê¤¯¤½¤Î»à¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤ëº£¡¢Ï«Æ¯»þ´Ö¤ò¤á¤°¤ëµ¬À©¤Î´ËÏÂ¤¬¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ì¿Æü¤òÁ°¤ËÊì¿Æ¤Ï¡Ö²áÏ«»à¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¡ÖÎÉ¤¤Êó¹ð¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ú²èÁü¤ò¸«¤ë¡Û¤Þ¤Ä¤ê¤µ¤ó¤¬Êì¤ËÁ÷¤Ã¤¿ºÇ¸å¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¡ÖÂç¹¥¤­¤ÇÂçÀÚ¤Ê¤ªÊì¤µ¤ó¡¢¤µ¤è¤¦¤Ê¤é¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤Í¡×¶õµ¤¤ÎÀ¡¤ó¤À12·î¤ÎÀÅ²¬¸©¡£ÊèÀÐ¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢¹â¶¶¤Þ¤Ä¤ê¤µ¤ó¤ÎÌ¾Á°¤Ç¤¹¡£ÅÅÄÌ