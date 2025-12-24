¡¦£Ô¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¤¬£Ó¹â¥«¥¤µ¤ÇÛ¡¢¥Õ¥£¥¸¥«¥ë£Á£É´ØÏ¢¤ÇµÞÂ®¿Íµ¤²½¤·Âß³ôµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ë ¡¦½»Í§¹Û¤ä£Ä£Ï£×£Á¤Ê¤ÉÈóÅ´³ô¤¬¹â¤¤¡¢¶â¤äÆ¼¤¬ºÇ¹âÃÍ¹¹¿·¤ÇÇã¤¤¿Íµ¤ËÄ¤é¤à ¡¦°ÂÀîÅÅ¤¬ÂçÉýÈ¿È¯¡¢¥Ù¥È¥Ê¥à¤Ë¹©¾ì¿·Àß¤ÈÊó¤¸¤é¤ì¤ë ¡¦ÅìË®°¡±ô¤¬Á¯Îõ¹â¤Ç¿·ÃÍ³¹Æ»¤Þ¤¤¿Ê¡¢¶ä»Ô¶·ºÇ¹âÃÍ¤òÇã¤¤ºàÎÁ¤Ë¥·¥çー¥ÈÀïÎ¬´¬¤­Ìá¤·¤Ø ¡¦¥¢¥¹¥È¥í£È£Ä¤¬ÂçÉý£´ÆüÂ³¿­¡¢²¤½£±§Ãèµ¡´Ø¤«¤é£É£Ò£Õ£ÓÄ´ºº°Æ·ï¤ò¼õÃí ¡¦£Ù£Å¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬µÞÈ¿Æ­¤ÇÇ¯½éÍè¹âÃÍ¹¹¿·