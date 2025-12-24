Á´¹ñÃæ³Ø¹»±ØÅÁ¤Ç3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿²¬»³»Ô¤Îµþ»³Ãæ³Ø¹»¤ÎÁª¼ê¤¬¡¢Âç¿¹»ÔÄ¹¤ËÍ¥¾¡¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ÔÌò½ê¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Áª¼ê¤ä´ÆÆÄ¤é12¿Í¤Ç¤¹¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡ÖÁ´¹ñÃæ³Ø¹»±ØÅÁ½÷»Ò¡×3Ï¢ÇÆ¡¦µþ»³Ãæ³ØÎ¦¾å¶¥µ»Éô¤¬²¬»³»Ô¤òÉ½·É¡Ö¤³¤ÎÃç´Ö¤¬¤¤¤¿¤«¤é¾è¤ê±Û¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤¿¡× µþ»³Ãæ³Ø¹»Î¦¾å¶¥µ»Éô¤Ï¡¢º£·î¡Ê12·î¡Ë14Æü¤Ë¼¢²ì¸©¤Ç³«¤«¤ì¤¿Á´¹ñÃæ³Ø¹»±ØÅÁ½÷»Ò¤ÎÉô¤ÇÍ¥¾¡¡£»Ë¾å3¹»ÌÜ¤È¤Ê¤ë3Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤Î²¼ÅÄÀé¼ÓÅÔ