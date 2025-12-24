ベガルタ仙台は24日、27シーズンから加入が内定していた阪南大FW中田有祐とJ2・J3百年構想リーグからのプロ契約を締結したことを発表した。今年3月、27シーズンからの加入内定が発表された中田は、特別指定選手として6月のJ2第19節山形戦でJデビュー。今季のJ2リーグで12試合、ルヴァン杯で1試合に出場していた。中田はクラブを通じ、以下のようにコメントしている。「今シーズン、熱い応援ありがとうございました。このたび