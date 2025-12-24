ロアッソ熊本は24日、横浜F・マリノスMF松田詠太郎の完全移籍加入を発表した。松田は今季途中からサガン鳥栖に期限付き移籍していた。横浜FMの下部組織から20年にトップチームに昇格した松田は、同年に相模原に育成型期限付き移籍するも、8月に横浜FMに復帰してJ1デビュー。21年は大宮に期限付き移籍し、22年からの3年間は期限付き移籍で加入した新潟でのプレーを続け、今季横浜FMに復帰した。しかし、シーズン途中に鳥栖に期