「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」開催決定！【写真を見る】貴重な限定コラボアイテムも！イベントオリジナルグッズは見逃せない！フランス生まれの人気絵本キャラクター「リサとガスパール」は、日本語版出版25周年を迎えました。これを記念し、東京・銀座でスペシャルなイベント「リサとガスパール POP UP マルシェ in GINZA」の開催が決定しました！なんと会場では、原作者ゲオルグ・ハレンスレーベンさんが描き下