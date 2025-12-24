·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢24Æü¤Î¸áÁ°7»þ45Ê¬¤´¤í¡¢»³·Á¸©Åìº¬»ÔÌîÀî¡ÊÅìº¬»ÔÎ©Åì¶¿¾®³Ø¹»¤«¤éÆîÅì¤Ë¤ª¤è¤½500¥áー¥È¥ë¤ÎÉÕ¶á¡Ë¤Ç¥¯¥Þ1Æ¬¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ ¥¯¥Þ¤ÏÃæ·¿¸¤ÄøÅÙ¤ÎÂç¤­¤µ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£ ¤³¤ì¤Þ¤Ç¿Í¤äÊª¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢·Ù»¡¤Ï¡Ö¶á½ê¤Ë¤ª½»¤¤¤ÎÊý¤äÉÕ¶á¤òÄÌ¹Ô¤µ¤ì¤ëÊý¤Ï¤´Ãí°Õ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£