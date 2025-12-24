【その他の画像・動画等を元記事で観る】 日向坂46の16thシングル「クリフハンガー」（2026年1月28日発売）のジャケットアートワークが公開となった。 ■ジャケットとアーティスト写真でひとつのストーリーに 今作のジャケットアートワークのテーマは「光が差す方へ」。暗闇の中で、季節感あふれるコートやニットをまとったメンバーが、空から舞い落ちる雪