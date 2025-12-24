24日前引けの東証スタンダード市場は値上がり銘柄数774、値下がり銘柄数579と、値上がりが優勢だった。 個別では津田駒工業、テクノホライゾン、誠建設工業がストップ高。インターライフホールディングス、オーテック、太洋基礎工業、イチケン、北野建設など63銘柄は年初来高値を更新。トーイン、日本フエルト、ＡＩストーム、エス・サイエンス、ヒーハイストは値上がり率上位に