【ちいかわ × 松屋／松のや】 開催期間：2026年1月6日10時～3月31日9時59分 松屋フーズは、全国の松屋／松のやにて「ちいかわ」とのコラボキャンペーンを2026年1月6日10時より開催する。期間は2026年3月31日9時59分まで。 2026年1月6日より始まる第1弾では、コラボメニュー「ちいかわのすき焼き鍋膳」が登場。期間中にコラボメニューを注文すると、オリジナル