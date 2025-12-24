米ServiceNowは12月23日(現地時間)、サイバーエクスポージャ管理およびサイバーフィジカルセキュリティを提供するArmisを77億5000万ドル(12月24日時点の日本円換算で約1兆2100億円)で買収する契約を締結したと明らかにした。買収は2026年後半に完了する見込みだ。買収の概要Armisは2015年に設立され、約950人のチームを擁し、ARR(年間経常収益)3億4,000万ドルを超え、前年比50%以上の成長を達成し、サイバーエクスポージャ管理やサ