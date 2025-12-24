RevComm（レブコム）は12月23日、各種アプリケーションやデータソースと生成AIエージェントを接続するための基盤「MiiTel MCP Server」のベータ版を提供開始することを発表した。MCP（Model Context Protocol）を活用して音声・テキスト・業務データを横断して連携することで、「判断だけでなく実行まで行うAIエージェント」の提供を実現し、利用者のビジネス成果を最大化することを目的としているとのことだ。「MiiTel MCP Server