「好きな男性アナウンサーランキング2025」(オリコン調べ)で1位に輝いたTBSの南波雅俊アナウンサー。NHKに8年半在籍した後、スポーツアナウンサーとして突き詰めたいとの思いで2020年10月にTBSに転職し、現在、数々のスポーツ中継を任され、さらに『Nスタ』『ひるおび』『ラヴィット!』などでも活躍している。また、TBS入社当時、やりたい番組の一つとして『SASUKE』を挙げ、2021年放送の第39回から『SASUKE』の実況メンバーに仲間