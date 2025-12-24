¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ËÌ³¤Æ»¤Ï12·î22Æü¡¢ËÌ³¤Æ»¤Î¼«¼£ÂÎ¸þ¤±´óÉÕ»Ù±çÀ©ÅÙ¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çH(±ÑÃÎ)¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î2025Ç¯ÅÙÊ¬´óÉÕÀè¤È¤·¤Æ¡¢Æ»Æâ17»ÔÄ®Â¼¤ò·èÄê¤·¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£º£Ç¯ÅÙ¤«¤éÊ£¿ôÇ¯ÅÙ¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤ë»ö¶È¤ÎºÎÂò¤ò¿·¤¿¤Ë³«»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢½Ã³²ÂÐºö¤äDX¿ä¿Ê¤Ê¤ÉÃÏ°è²ÝÂê¤Ø¤Î»Ù±ç¤ò¹Ô¤¦¡£¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤È±þ±çH(±ÑÃÎ)¥×¥í¥°¥é¥à¡×¤Î¥í¥´¡û¥×¥í¥°¥é¥à¤Î³µÍ×¤³¤Î¥×¥í¥°¥é¥à¤Ï¡¢¥¨¥¢¡¦¥¦¥©¡¼¥¿¡¼ËÌ³¤Æ»¤¬ËÌ³¤Æ»Æâ¤Î¼«¼£ÂÎ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢ÃÏ°è²ÝÂê¤Î²ò·è