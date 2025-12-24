染谷将太主演の映画最新作『廃用身』が、2026年5月に全国公開されることが決まった。併せて、ティザービジュアルが解禁となった。【写真】「映像化、絶対不可能！」な衝撃作が映画化『廃用身』ティザービジュアル久坂部羊の小説デビュー作で、出版当時「映像化、絶対不可能！」との宣伝文句を付けられた同名小説を実写映画化する本作は、超高齢社会に突入した今の日本社会と不気味なほど地続きのテーマをはらみ、半歩先の未来