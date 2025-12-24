高石あかりが主演する連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第13週「サンポ、シマショウカ。」（第63回）が24日に放送され、ラストシーンでトキ（高石）がイライザ（シャーロット・ケイト・フォックス）と対面すると、ネット上には「いやん！！ドキドキしちゃう！」「今すぐ続きを見せて！」などの反響が寄せられた。【写真】トキに会いに来た銀二郎トキは4年ぶりに銀二郎（寛一郎）と再会。家族が