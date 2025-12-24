韓国キウムからポスティング制度でパドレスに入団が決まった宋成文（ソン・ソンムン）内野手（２９）が２３日（日本時間２４日）、決意を語った。サンディエゴのラジオ局「９７．３ＦＭＴｈｅＦＡＮ」がインタビュー動画を公開し、宋成文は「パドレスファミリーの一員になれたことをとてもうれしい。この素晴らしい機会と契約を与えてくれた球団に感謝してます。サンディエゴでプレーすること、そして今シーズンを迎えること