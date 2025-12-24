お笑いコンビ「霜降り明星」の粗品が２３日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅチャンネルを更新。人気企画「１人賛否」で２１日に行われた「Ｍ―１グランプリ」について触れた。粗品は、今年のＭ―１で優勝した漫才コンビ「たくろう」を祝福。「Ｍ―１グランプリ、最高の大会でした。お疲れさまでしたぁ〜！」と締めくくろうとするも「ただぁ！」と切り返し「インターネットの粗品に憧れてるお笑いファンたちは一回黙ろか？」とピシャ