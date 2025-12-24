2026年1月4日（土）、NHK大河ドラマは新たな幕を開きます。豊臣秀吉とその弟・秀長の生涯を軸に、彼らを取り巻く人々の波乱と魅力を描く『豊臣兄弟！』がいよいよスタートします。放送開始に先立ち、物語の舞台となる歴史の息づく地をめぐるプロローグ企画をお届けします。安土城に続き本稿では、豊臣兄弟が天下に羽ばたくきっかけとなった本能寺の変を取り上げ、［前編］［後編］の2回に分け、その真相に迫ります。【前編】の記事