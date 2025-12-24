今日24日クリスマス・イブの関東は明け方から雨のエリアが広がり、次第に本降りに。東京都心は午前9時以降は0.5ミリの雨を観測しています。都心で24日クリスマス・イブの日中(9時-18時)に0.5ミリ以上の雨を観測したのは、1989年(平成元年)以来36年ぶりのことです。東京都心24日クリスマス・イブの冷たい雨は珍しい今日24日クリスマス・イブの関東は明け方から雨のエリアが広がり、次第に本降りとなっています。東京都心は午前9時