セルティックMF旗手怜央がベンチ外にスコットランド1部セルティックは現地時間12月21日にリーグ第18節でアバディーンと対戦し、3-1でウィルフリード・ナンシー監督体制での初勝利を挙げた。しかし、この試合ではMF旗手怜央がベンチ外に。現地メディアでは「ミステリー」「移籍の可能性も排除できない」と旗手の状況に注目している。今季の旗手は公式戦25試合に出場して4得点3アシスト。調子に波はあるものの、ほとんどの試合で