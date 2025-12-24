GK高丘陽平が自身のインスタグラムで結婚を報告バンクーバー・ホワイトキャップス（MLS）に所属するGK高丘陽平が自身のインスタグラムを更新し、結婚したことを発表した。新婦との2ショットも公開され、SNS上では「ま、ま、マジか！？」「奥様綺麗」と大きな反響を呼んでいる。高丘は横浜FCの下部組織で育ち、2014年にトップチームに昇格。サガン鳥栖を経て20年途中に横浜F・マリノスに移籍すると、22年には正守護神としてJ1リ