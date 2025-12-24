ダルムシュタットMF秋山裕紀は今夏新潟から期限付き移籍アルビレックス新潟からドイツ2部ダルムシュタットに期限付き移籍中のMF秋山裕紀に関して、買取オプションを行使するのが「時間の問題」だと現地メディアが報じた。秋山は今年7月に新潟からダルムシュタットに期限付き移籍し、海外リーグに初挑戦。契約には買取オプションがつけられている。ボランチとしてレギュラーの座を掴み、ここまでブンデスリーガ2で16試合2得点、