米国土安全保障省は23日、高熟練外国人労働者を対象にしたH−1B就労ビザと関連し既存の抽選方式から高賃金労働者に優先配分する方式に変更する内容の最終案を確定した。H−1Bビザは韓国人労働者300人余りが追放されて衝撃を与えたジョージア州での大量拘禁事件でふくらんだ韓国労働者のビザ問題と関連し尖鋭な問題に浮上した状態だ。中央日報が29日に米国官報に掲載される予定の米移民局（USCIS）のH−1B運用案最終原本を確認した