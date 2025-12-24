ÇÐÍ¥¤Î¹áÀî¾ÈÇ·¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢ÃæÂ¼¥¢¥ó¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë¼çÌòµé¥­¥ã¥¹¥È¤¬ÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ë¥µ¥¤¥³¡¦¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹±Ç²è¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¡Ê2026Ç¯2·î20Æü¸ø³«¡Ë¤è¤ê¡¢·àÃæ¤Î¾ìÌÌ¼Ì¿¿¤¬°ìµó¤Ë²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú²èÁü¡Û¡ØºÒ ·à¾ìÈÇ¡Ù¾ìÌÌ¼Ì¿¿º£Ç¯¡¢WOWOW¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¡ØÏ¢Â³¥É¥é¥ÞW ºÒ¡Ù¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢±Ç²è¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹½À®¤ÈÉ½¸½¤ÇºÆ¹½ÃÛ¤·¡¢Á´¤¯¿·¤·¤¤¡È¶²ÉÝ¡É¤òÉÁ¤­½Ð¤¹¡£´ÆÆÄ¡¦µÓËÜ¡¦ÊÔ½¸¤ò¼ê¤¬¤±¤ë¤Î¤Ï¡¢»Â¿·¤Ê±ÇÁüÉ½¸½¤Ç¹ñÆâ³°¤«¤éÃí