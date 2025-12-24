¸µ¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤Ç¡¢¸½ºß¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç³èÌö¤¹¤ëÅÏî´½í¤µ¤ó¡Ê28¡Ë¤¬24Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ýÏÀ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£23Æü¤ÎÅê¹Æ¤Ç¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¤Ø¤Î1¿ÍÎ¹¤ÎÍÍ»Ò¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¤¤¿ÅÏî´¤µ¤ó¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç¤³¤ÎÅê¹Æ¤ò¥ê¥Ý¥¹¥È¤·¡¢¡ÖPTSD¤Ç¤â³¤³°Î¹¹Ô¤Ë¤Ï¹Ô¤±¤ë¤è!¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£¡Ö¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾ã³²¤È¤«¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤âÊ¿µ¤¡£¥È¥é¥¦¥Þ¤«¤é2Ç¯È¾°Ê¾å·Ð¤Ã¤Æ¤ë¤·ÆüËÜ¤Ë¤¤¤ë»þ¤è¤ê·ù¤Ê¾ðÊó¤òÌÜ¤Ë