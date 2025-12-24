25/12/29付オリコン週間ストリーミングランキング（集計期間：2025年12月15日〜21日）では、米津玄師の「IRIS OUT」が週間再生数1131.3万回（前週比1.7％減）を記録し、男性ソロアーティスト初となる14週連続1位を獲得。自身の持つ男性ソロアーティスト歴代1位の「連続1位獲得週数」記録を今週も塗り替えた。週間再生数は、9/29付の初登場から14週連続で1000万回超えの超高水準をキープ。累積再生数を2億7809.9万回に伸ばした。