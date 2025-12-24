新たなトレードマークになるかもしれない。「大和証券Mリーグ2025-26」12月23日の第1試合に出場したEARTH JETS・逢川恵夢（協会）が、大きなメガネを装着して登場。牌を見透かすかのように好プレーを連発し、見事にトップを取った。【映像】新たなトレードマーク？逢川恵夢の大きなメガネ姿逢川といえば、麻雀では所属団体で女流最高峰タイトルを繰り返し獲得し「永世女流雀王」を獲得。黒髪が特徴的でもあり、「黒髪のイシュ