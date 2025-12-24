東京駅のエキナカ商業施設「グランスタ東京」と「グランスタ丸の内」で、2025年12月26日から2026年1月9日の期間、新年の幕開けを彩るフェア「HAPPY UMA YEAR 2026」を開催する。※すべて価格は税込み東京駅でゲット！幸運のシンボル「馬」にあやかったアイテム2026年の干支は「午」。力強く駆け抜け、ジャンプする馬の姿は、「飛躍」「前進」「成功」などと結び付けられる幸運のシンボルだ。日本では馬を逆から読んだ「まう」が