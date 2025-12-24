ENHYPEN（エンハイプン）の新アルバムがベールを脱いだ。HYBEレーベルズのYouTube（ユーチューブ）チャンネルに22日、7枚目のミニアルバム「THE SIN：VANISH」の「Chapter1．」を掲載した。韓国メディアのヘラルドミューズは24日「一本の映画を見るような完成度の高い映像で、26年新年初の大作を予告した。新報に盛り込まれた壮大な叙事の序幕を知らせる、約2分50秒の映像で、アニメーションと実写を行き来する華麗な演出が圧巻だ