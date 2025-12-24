西郷隆盛像写真／GYRO_PHOTOGRAPHY/イメージマート（町田 明広：歴史学者）[JBpressの今日の記事（トップページ）へ]郷中教育が育んだリーダーシップ西郷隆盛をはじめとする多くの才気あふれる志士たちが薩摩藩から輩出された要因は、藩特有の郷中教育という「学びのシステム」の存在にあった。薩摩藩に有名な私塾が存在しなかったのは、私塾が必要ないほどしっかりとしたシステムが確立されていたからであった。薩摩藩では、