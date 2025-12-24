キヤノングローバル研究所上席研究員で中国事情に詳しい峯村健司氏が24日、フジテレビ系の情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜午前8時14分）に出演。自民党の萩生田光一幹事長代行が訪台し、22日に台湾の頼清徳（ライチントー）総統と会談したことについて、日本側の狙いと、「断固として反対」と反応した中国の受け止めについて解説した。峯村氏は、今回、日本政府という立場ではなく、自民党幹部として訪台した萩生田氏の動き