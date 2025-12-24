ボーイズグループBTSのメンバー、JUNG KOOKが特別な年末のプレゼントを贈った。【画像】JUNG KOOKに熱愛説、“カップルタトゥー”まで？12月24日、JUNG KOOKはBTSの公式SoundCloudとYouTubeチャンネルを通じて、アメリカのシンガーソングライター、ジョニー・スティムソンの『The Christmas Song』のカバー動画を公開した。1年を終えながら、ARMY（BTSのファンネーム）に温かさをプレゼントしたいというJUNG KOOKの思いが込められ