中国の科学者らが、NVIDIAの最先端チップよりも100倍高速かつ100倍のエネルギー効率を誇る新AIチップ「LightGen」を発表しました。All-optical synthesis chip for large-scale intelligent semantic vision generation | Sciencehttps://www.science.org/doi/10.1126/science.adv7434Chinese team builds optical chip AI that is 100 times faster than Nvidia’s market leader | South China Morning Posthttps://www.scmp.com